Армен Тавадян арестован

Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш принял решение об аресте владельца телекомпании “5-й канал” Армена Тавадяна.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил его адвокат Ованес Худоян.

“Суд отклонил нашу апелляцию о признании ареста Тавадяна незаконным и удовлетворил ходатайство следователя. Господин Тавадян арестован на два месяца. Мы однозначно обжалуем это решение, выступим с заявлением, сообщим об этом. Сейчас Тавадян будет переведен в место содержания задержанных, затем - в место заключения”, - сказал он.

Предполагаемому стороннику второго президента Армении Роберта Кочаряна Варужану Мкртчяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 340 Уголовного кодекса Армении. В рамках данного уголовного дела по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного той же статьей, 24 декабря был задержан Армен Тавадян.