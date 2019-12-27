В отношении Грайра Товмасяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

В отношении председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил сам Товмасян, который сразу после встречи со следователем и предъявления ему обвинения во дворе КС беседовал с журналистами, сообщив, что отказался давать какие-либо показания.

“В течение всего этого времени Конституционный суд работал без каких-либо препятствий, принимал такие решения, которые станут переломными для будущего правовой системы нашей страны. Процесс, который сейчас происходит, политический, а не правовой.

Выдвинутое обвинение по ч. 2 ст. 308 УК РА и избранная мера пресечения не имеют ничего общего с правовым процессом”, - сказал Товмасян, отметив, что адвокаты просили его не разглашать каких-либо подробностей.

В ответ на вопросы журналистов о внедрении системы ранней пенсии членов Конституционного суда он отметил, что судьи КС - патриотичные люди, и нельзя считать отказ от получения дохода без работы борьбой за кресло.

Председателю Конституционного суда Грайру Товмасяну Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 УК Армении, злоупотребление должностными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям. По той же статье обвинение предъявлено и бывшему начальнику инспекции по контролю законности аппарата Министерства юстиции Норайру Паносяну. Он, как сообщают СМИ, является крестником Грайра Товмасяна.