Тариф на исходящие звонки между Арменией и Арцахом снизится на 25%, а на входящие - на 40

Тарифы на услуги роуминга, предоставляемые операторами мобильной связи между Арменией и Арцахом, с января 2020 года постепенно снизятся.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.

“Еще в начале 2019 года мы начали переговоры с операторами мобильной связи и с соответствующей комиссией в Республике Арцах. С 1 августа была претворена договоренность, согласно которой оба оператора снизили тарифы на роуминг, доведя их до тарифов другого оператора, в результате у нас появилась единая цена в 38 драмов. Затем в сентябре мы подписали меморандум, и с 1 января 2020 года тарифы на услуги роуминга между Арменией и Арцахом с периодичностью в 6 месяцев будут снижатся. В частности, тарифы на исходящие звонки уже с 1 января снизятся примерно на 25%, и до 2021 года снижение составит 30%. Тариф на входящие звонки снизится примерно на 40%, и по состоянию на 1 января 2021 года снижение составит 45%”, - сказал Баграмян.

Снижение будет происходить периодически, начиная с января 2020 года. Тариф на услуги по передаче данных и доступу в интернет снизится примерно на 50%, затем - с января 2021 года на 65%, а на короткие сообщения (sms) - примерно на 65%, с января 2021 года - на 75%.