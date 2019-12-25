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Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении

Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении

Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении в 2019 году. Как сообщает Арменпресс, в список 10 лучших спортсменов по результатам голосования спортивных журналистов, представителей федераций и смс-голосования вошли Артур Аветисян, Ованнес Бачков, Славик Галстян, Артур Алексанян, Рубен Алексанян, Тигран Киракосян, Арсен Арутюнян, Акоп Мкртчян, Гор Минасян и Симон Мартиросян.

Церемония в честь спортсменов состоится в январе.

В этом году в голосовании приняли участие 33 представителя федераций и 16 журналистов.




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