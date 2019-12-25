ИС МВФ завершил первое подведение итогов кредитной договоренности “стэнд-бай” с Арменией

Исполнительный совет МВФ 20 декабря 2019 года завершил первое подведение итогов выполнения Арменией обязательств в рамках кредитной договоренности “стенд-бай”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Эта 36-месячная кредитная программа с общей возможностью финансирования на 180 млн ИК (около 248,2 млн долларов США), что эквивалентно 139,75% квоты Армении в МВФ, была утверждена советом МВФ 17 мая 2019 года (см Пресс-релиз No. 19/173).

Власти Армении продолжают кредитную договоренность “стэнд-бай” до ее окончания - 16 мая 2021 года считать предупредительной, и не намерены использовать ее, если не возникнут непредвиденные экономические потрясения и проблемы с платежным балансом.

После обсуждения Исполнительного совета заместитель управляющего директора и исполняющий обязанности председателя г-н Митсухиро Фурусава выступил со следующим заявлением:

“Экономические показатели Армении имеют здоровый рост, низкую инфляцию, стабильную финансовую систему, улучшаемые внешними и налоговыми буферами. Государственный долг продолжает оставаться на снижающейся траектории, и ожидается, что Армения достигнет своей среднесрочной цели на несколько лет раньше ожидаемого. Это благоприятное обстоятельство позволяет ускорить усилия по реформированию в поддержку более сбалансированного и инклюзивного роста, сокращения бедности и сокращения безработицы. Бюджет перевыполнен с регистрированием как доходов, превышающих ожидаемое, так и с меньшим объмом ожидаемых капитальных расходов. Эффективная реализация капитальных расходов в соответствии с плавным процессом управления государственными инвестициями остается приоритетом. Несмотря на налогово-бюджетное перевыполнение, сохранение импульса реформ важно для улучшения сбора доходов, в том числе для завершения реформ в сфере налогообложения имущества и усиления налогового администрирования. Стимулирование бюджетного процесса в дальнейшем обеспечит доверие к налогово-бюджетному уставу.

Денежно-кредитная политика, направленная на обеспечение стабильности цен, способствует экономическому росту. Реализация мер Базель III властями повысит стабильность финансовой системы, при этом приветствуются также и программы, направленные на развитие рынка капитала и улучшение доступа к финансам.

Реализация повестки реформ властей будет способствовать стабильному и инклюзивному росту. Усилия по улучшению управления путем создания всеобъемлющей системы борьбы с коррупцией продолжаются. Власти подтвердили также и свою приверженность защите наиболее уязвимых слоев населения посредством расширения и адресности сети социального обеспечения. Шаги, направленные на укрепление человеческого капитала и повышение участия женщин в работе рабочей силы, являются ключевыми пунктами долгосрочной структурной повестки властей”.