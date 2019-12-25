СМИ помогают правительству было более прозрачным перед обществом: премьер-министр

В связи с праздниками Нового года и Святого Рождества премьер-министр Никол Пашинян пригласил на прием представителей средств массовой информации. Премьер-министр поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками, пожелал им здоровья, счастья и успехов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей поздравительной речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Рад вас видеть и желаю счастливого Нового года и Святого Рождества вам, вашим семьям, коллективам и СМИ, которые вы представляете.

После ненасильственной бархатной народной революции 2018 года я несколько раз заявлял, что после революции пресса в Республике Армения стала более свободной, чем когда-либо ранее. Конечно, с тех пор были случаи, когда это заявление и утверждение было поставлено под сомнение.

И после этого по инициативе Владимира Карапетяна была введена такая практика: когда мы возвращаемся из зарубежных визитов, мы приглашаем сопровождающих нас журналистов на обратном пути, и я всегда начинаю этот разговор с вопроса о том, ограничена ли свобода журналистов и СМИ в Республике Армения. Я рад сообщить, что я еще не получил информацию, противоречащую моему заявлению о свободе СМИ. Конечно, есть некоторые проблемы, и много говорят о том, что СМИ и журналисты становятся жертвами ненавистнических высказываний в социальных сетях, что, конечно, является серьезной проблемой. Однако я хочу сказать, что в этом отношении правительство и я находимся в точно такой же ситуации, что и СМИ. И, конечно, я согласен и готов и приглашаю всех к совместной работе над этим вопросом.

Второе: нападения на средства массовой информации или случаи, препятствующие деятельности средств массовой информации. К сожалению, были и такие случаи, ведутся расследования, и я уверен, что все инциденты надлежащим образом будут расследованы. Я могу сказать только одно: звучат мнения, что, возможно, такие нападения или явления осуществляются целенаправленно и, более того, организованы властями. Могу сказать, что такого просто не может быть, и любое подобное проявление в Республике Армения исключается. Этого просто не может быть. Что касается взаимоотношений между СМИ и правительством, то, честно говоря, СМИ создают много проблем для правительства, в том числе, простите за это высказывание, в виде фейк-ньюса, но в целом я очень доволен этим процессом. Почему? Потому что иногда эти новости дают представителям правительства, представителям властей возможность высказываться по вопросам, которые в обычных обстоятельствах не было бы поводов затрагивать.

Это, в конце концов, помогает нам достичь одной из самых важных или самой важной цели, объявленной нами, - добиться 100%-й прозрачности деятельности правительства. И я хочу сказать вам честно: не думайте, что работа правительства на 100% прозрачна даже для премьер-министра, потому что нужно признать, независимо от человека, никто не может владеть таким объемом информации. Хотя вся эта информация доступна премьер-министру 24 часа в сутки, однако это не означает, что кто бы то ни был, может владеть всей этой информацией. И, следовательно, деятельность СМИ помогает нам, чтобы правительство было более прозрачным перед обществом.

И в-третьих, я хочу отметить, что деятельность СМИ помогает правительству и всем членам правительства быть более профессиональными, способными, ответственными и подотчетными в своей деятельности. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на все известные и неизвестные недостатки и трудности, я считаю очень важной деятельность СМИ в Республике Армения сегодня. Я считаю эту деятельность полезной в первую очередь для правительства, для общественности, потому что, если мы честны, если мы принципиальны, если мы верны своим обязательствам перед людьми, никакие новости в конечном итоге не могут нанести нам вред. А если какие-либо новости в этом контексте могут навредить нам, это, в первую очередь, наша проблема, наш недостаток, за который мы, конечно, должны быть подотчетны общественности. В этой связи я хотел бы поблагодарить все средства массовой информации, которые работают и осуществляют общественный контроль за деятельностью правительства и властей в целом. Эта критика помогает нам совершенствоваться, быть более точными, более продуктивными. По итогам этих полутора лет я могу сказать, что лично я чувствую это положительное влияние конкретно на мою деятельность, и хочу поблагодарить вас за эту деятельность.

Но я также не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я думаю, что все нужно оставить именно так, как есть, потому что, когда мы подчеркиваем важность прозрачности властей и утверждаем, что обеспечивающим эту прозрачность фактором, инструментом являются средства массовой информации, то возникает такой вопрос: разве не логично, что общественность должна ожидать такой же прозрачности от средств массовой информации? Думаю, это столь же легитимное ожидание, как ожидание прозрачности от правительства, властей и высокопоставленных должностных лиц. Я также приглашаю СМИ к сотрудничеству и поиску решения этой проблемы.

И поскольку, тем не менее, формат не рабочий, а праздничный, предпраздничный, я хочу обобщить все сказанное следующей констатацией: я был журналистом и редактором в течение многих лет, то есть до того, как я занялся политической деятельностью, я не занимался никакой другой работой. И я хочу сказать, что я считаю и убежден, что я не был лучшим журналистом, чем любой журналист в Республике Армения сегодня, я не был лучшим редактором, чем любой редактор в Республике Армения сегодня. Но я могу с уверенностью сказать, что времена, когда я работал журналистом и редактором, или, скорее, времена, когда вы работаете журналистом или редактором, намного лучше, чем когда я работал журналистом и редактором. И я говорю это только для того, чтобы подчеркнуть, что, думаю, стоит воспользоваться этой возможностью и улучшить нашу работу. Знаете, в чем заключается эта разница? По-моему, в Армении есть много органов, организаций и даже министерств, даже должностных лиц, которые работают сегодня в рамках той же логики, что и 7 лет назад или 3 года назад. И сегодня в Армении есть также средства массовой информации, которые работают сегодня в рамках той же логики, что и 7 лет назад или 3 года назад. Я не хочу говорить об этом в связи со СМИ, но в связи с деятельностью правительства я четко заявил, что считаю это негативным явлением и не потерплю этого. В связи со СМИ я не хочу давать никаких оценок, потому что это их право выбора. Однако я хотел бы обратить внимание на тот факт, что, тем не менее, думаю, очень важно использовать это время, чтобы создать более благоприятную среду для работы СМИ, чтобы использовать эту благоприятную среду для создания более благоприятного медиаполя, хороших СМИ и лучшей медиакультуры.

Уважаемые коллеги,

Спасибо, что слушали с терпением. Позвольте мне еще раз поздравить вас, ваши СМИ, ваши семьи, ваших друзей и родственников с Новым годом и Рождеством и пожелать, чтобы в 2020 году в Республике Армения для деятельности СМИ - я сказал пожелать, но потом понял, что неправильно сформулировал, следовательно, добавлю - и взять на себя обязательство, чтобы в 2020 году условия для деятельности СМИ были значительно лучше, и в 2020 году СМИ в Армении будут свободнее, чем когда-либо ранее, и даже в 2019 и 2018 годах.

Спасибо”.