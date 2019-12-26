Мы считаем бизнес-сообщество главным союзником правительства: Никол Пашинян

По итогам 2019 года в Армении нет ни одного бизнесмена, компании, которые могли бы утверждать, что правительство Армении подвергло их дискриминации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на новогоднем приеме в честь бизнесменов.

«Я хочу еще раз подтвердить перед вами политическую волю правительства Республики Армения идти уверенными и четкими шагами по этому пути. Думаю, одно могу утверждать точно: по итогам 2019 года в Армении нет ни одного бизнеса, нет ни одной компании, которая сможет утверждать, что правительство Армении подвергло ее дискриминации. Если какая-либо компания в Республике Армения подверглась дискриминации, это означает, по крайней мере, одно: это означает, что я и представители правительства не осведомлены об этом, и в тот момент, когда мы узнаем, то должностные лица, которые обращались подобным образом, будут строго наказаны», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что он и раньше говорил, что считает бизнес-сообщество тем, кто должен осуществить экономическую революцию. «Мы считаем, что бизнес-сообщество является союзником номер один нашего правительства в развитии Армении во всех аспектах - экономическое развитие, политическое развитие, развитие безопасности. В этом году мы гордимся беспрецедентным объемом дорожно-строительных работ в Армении. И я хочу подчеркнуть, что мы смогли достичь этого благодаря уплаченным вами налогам. В следующем году мы установили более высокую планку для этих амбиций, а также капиталовложений, хотя у нас есть проблема с недостаточной эффективностью в этой области, и мы установили эту планку с доверием к вам, с уверенностью, что армянское бизнес-сообщество, бизнесмены исключительно талантливы и в 2020 году они наверняка дадут более высокие результаты в своих компаниях, что приведет к большим результатам для Армении и ее народа», - сказал премьер-министр.