ЕАЭС расширяет географию соглашений о свободной торговле

Евразийский экономический союз расширяет географию своих соглашений о свободной торговле с третьими странами, в следующем году ожидаются новые соглашения. В беседе с «Арменпресс» заместитель министра экономики Армении Варос Симонян рассказал о соглашениях о свободной торговле ЕАЭС.

“2019 год - год председательства Армении в Союзе был достаточно активным. В год председательства Армении были подписаны два крупных соглашения о свободной торговле ЕАЭС-Сингапур и свободной торговле ЕАЭС – Сербия. В течение этого года вступили в силу два новых соглашения - Соглашение о свободной торговле с Ираном и Соглашение об экономическом сотрудничестве с Китаем. То есть можно констатировать, что в ЕАЭС есть 4 новых соглашения. Симонян отметил, что это однозначно предполагает и новые рынки. В настоящее время переговоры ведутся с Египтом, Израилем и Индией”, - рассказал Симонян и отметил, что Индия в регионе очень крупный рынок.

Он также подчеркнул, что решения о заключении соглашений о свободной торговле с какой-либо страной Евразийская экономическая комиссия принимает с учетом мнений стран-членов ЕАЭС. Все решения принимаются исключительно консенсусом, учитывая интересы каждой из стран-членов. Заместитель министра заверил, что Армения обычно представляет, на какие товары пошлины должны быть обнулены и на какие через некоторое время.

“ЕАЭС заключает новые соглашения с третьими странами с целью обеспечения доступа к новым рынкам, льготным условиям и доступным рынкам. ЕАЭС - большой рынок, и третьи страны также хотят войти на этот рынок. ЕАЭС продолжает свою работу по углублению и развитию связей с третьими странами, в то же время обеспечивая доступность рынка”, - отметил Симонян и добавил, что соглашения о свободной торговле предполагают снижение таможенных пошлин вплоть до 0. С момента вступления соглашения в силу таможенные пошлины на определенные товары снижаются, затем устанавливается определенная последовательность и для других. Заместитель министра отметил, что снижение таможенной пошлины формирует льготные конкурентные условия в отношении тех стран, которые не имеют соглашения о свободной торговле с конкретной страной. Допустим, Армения производит продукцию, востребованную в третьей стране, с которой ЕАЭС имеет соглашение о свободной торговле, то импорт в эту страну осуществляется по нулевой таможенной пошлине. Следовательно, произведенный в Армении товар в размере таможенной пошлины будет иметь ценовое преимущество перед аналогичной продукцией, произведенной в другой стране, не имеющей с данной третьей страной соглашения о свободной торговле. То есть, мы даем возможность местному производителю иметь конкурентное преимущество перед производителем аналогичной продукции в другой стране”, - сказал Симонян.

Однако соглашения о свободной торговле, не ограничиваются лишь снижением таможенных пошлин. Они способствуют и устранению некоторых технических барьеров в торговле. Замминистра отметил, что в последующие годы ЕАЭС может заключить новые соглашения и с третьими странами. Например, с Чили подписан Меморандум о взаимопонимании, который является первым этапом сотрудничества, вторым этапом будет заключение Соглашения о свободной торговле. На данный момент Чили работает со всеми странами ЕАЭС для начала переговоров по Соглашению о свободной торговле. Однако, если какая-либо страна из членов ЕАЭС не согласится, то с третьей страной это соглашение не будет подписано.

Учитывая вышесказанное, Евразийский экономический союз рассматривается нами как интеграционный инструмент, посредством которого Республике Армения предоставляется возможность диверсифицировать рынки экспорта, пользуясь льготными условиями, закрепленными в рамках соглашений о свободной торговле.

Касаясь Соглашения о свободной торговле Иран - ЕАЭС, замминистра отметил, что он вступил в силу с 27 октября. С момента вступления в силу соглашения с Ираном таможенные пошлины на группу товаров были снижены, но не обнулены. Однако, делать определенные суждения в цифровом значении, он посчитал преждевременным. Однако нужно констатировать, что товары импортируются не только в Армению, на весь рынок ЕАЭС. Ряд товаров импортируется через границу Армении, но это не означает, что все они предназначены для экономики Армении или для потребления на армянском рынке. И в этом плане Армению можно рассматривать как платформу расширения экономического сотрудничества Иран - ЕАЭС и Иран - третьие страны”, - заключил замминистра.

Анна Григорян