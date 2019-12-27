Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате достигло 14

В крушении самолета Bek Air погибли 14 человек,сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алма-аты.

В больницы доставлены пока 27 взрослых пассажиров, в том числе с политравмами и в крайне тяжелом состоянии, и восемь детей. Дети с политравмами, но в сознании. На месте пока нашли 14 погибших. Известны имена некоторых из них. Спасательные работы на месте крушения продолжаются, сообщила "Интерфаксу" представитель городского департамента по ЧС Гульдана Нурымбетова.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал после взлета из аэропорта Алма-Аты. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. В падении самолет пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Выжившая пассажирка рассказала Tengrinews.kz, что, когда самолет набирал высоту, она услышала "страшный звук": "Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот и прямо перед о мной железяка какая-то закрыла - выхода не было. Кто-то кричал: "Шығыңдар!" ("Выходите" - пер.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет может уже на земле может взорваться. Как-будто сон",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После этой катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100. Также до выяснения всех обстоятельств приостановлена работа авиакомпании Bek Air, сообщил "Интерфаксу" представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал строго наказать виновных в крушении. Соболезнования родным и близким погибших также высказал первый президент Казахстана и лидер нации Нурсултан Назарбаев.