Первая партия многофункциональных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении

Первая партия многофункциональных сверхсовременных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в церемонии встречи истребителей в Гюмри.

В прямом эфире Facebook премьер-министр продемонстрировал посадку истребителей, которой предшествовал показательный полет.

На видео видно, что в Гюмри совершают посадку 3 истребителя, однако ранее министр обороны РА сообщал, что Армения собирается приобрести целую эскадрилью (12 истребителей) “Су-30 СМ”.