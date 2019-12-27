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Первая партия многофункциональных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении

Первая партия многофункциональных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении

Первая партия многофункциональных сверхсовременных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в церемонии встречи истребителей в Гюмри.

В прямом эфире Facebook премьер-министр продемонстрировал посадку истребителей, которой предшествовал показательный полет.

 На видео видно, что в Гюмри совершают посадку 3 истребителя, однако ранее министр обороны РА сообщал, что Армения собирается приобрести целую эскадрилью (12 истребителей) “Су-30 СМ”.




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