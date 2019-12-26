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Красота футбола: гол Мхитаряна “скорпион” в списке памятных моментов десятилетия BBC

Красота футбола: гол Мхитаряна “скорпион” в списке памятных моментов десятилетия BBC

Британская BBC представила самые запоминающиеся события футбола, начиная с 2010 года. Как передает «Арменпресс», в списке самых памятных моментов футбола авторитетное издание отметило также гол капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна “скорпион” в ворота “Сандерленда”.

“Карьера Генриха Мхитаряна в “Манчестер Юнайтед” не была насыщена событиями, однако армянский полузащитник навсегда запомнится на “Олд Траффорд” благодаря хитрости, которую Жозе Моуринью охарактеризовал как “красоту футбола”, - пишет BBC.

Отмечается, что после передачи Златана Ибрагимовича на штрафную мяч был позади от Мхитаряна, однако полузащитник быстро расположился, протянул ногу и отправил мяч ударом “скорпиона” в ворота голкипера “Сандерленда” Джордана Пикфорда.

26-го декабря 2016-го года полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, который в то время выступал в составе “Манчестер Юнайтед”, в матче Премьер-лиги с “Сандерлендом” на 62-й минуте вышел на замену, а на 86-й минуте после передачи Златана Ибрагимовича “скорпион”  поразил ворота соперника. Этот гол Митаряна был признан лучшим голом Премьер Лиги Англии.




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