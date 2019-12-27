Макрон подписал закон о ратификации соглашения Армения-ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон номер 2019-1447, разрешающий ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении во Франции.

«Таким образом, Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС», - сказала пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Соглашение ратифицировано уже Болгарией, Чешской Республикой, Данией, Германией, Эстонией, Ирландией, Кипром, Латвией, Литвой, Люксембургом, Венгрией, Мальтой, Польшей, Румынией, Словакией, Республикой Армения, Великобританией, Финляндией и Великобританией.