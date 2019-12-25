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Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян

Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Симон Мартиросян в январе 2020 года может получить олимпийскую золотую медаль. Как передает Арменпресс, с таким заявлением выступил главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян.

“Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным”, - сказал Алавердян.

Нурудинов в Лондоне занял 4-е место, и первое место в Рио вынудило МОК пересмотреть тест предыдущей Олимпиады. Симон Мартиросян на Олимпийских играх в Рио занял второе место с результатом 417 кг в двоеборье.




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