Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Симон Мартиросян в январе 2020 года может получить олимпийскую золотую медаль. Как передает Арменпресс, с таким заявлением выступил главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян.

“Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным”, - сказал Алавердян.

Нурудинов в Лондоне занял 4-е место, и первое место в Рио вынудило МОК пересмотреть тест предыдущей Олимпиады. Симон Мартиросян на Олимпийских играх в Рио занял второе место с результатом 417 кг в двоеборье.