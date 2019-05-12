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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Никол Пашинян в Арцахе принял участие в праздничных мероприятиях

 

 

Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай шпионажа в пользу Азербайджана

 

 

Франция продолжит рядом Арменией вести борьбу во имя справедливости: Президент Франции Макрон направил письмо Армену Саркисяну

 

 

Словакия ратифицировала соглашение АрменияЕС

 

 

Премьер-министр Армении и помощник заместителя госсекретаря США обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

 

 

Япония предоставила Армении новую партию пожарных машин: премьер-министр поблагодарил японскую сторону за помощь

 

 

Парламент Армении полностью принял проект изменений в структуре правительства

Реклама по продаже курсовых, дипломных работ будет запрещена: Парламент принял проект

Парламент Армении принял в первом чтении проект ППА, которому правительство дало отрицательное заключение

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло ряд законопроектов

 

 

Премьер-министр коснулся вопроса подорожания газа на АГЗС и поручил оперативно решить проблему

 

 

Надеюсь, в новой ситуации Общественное радио завоюет новые позиции: премьер- министр по случаю Дня радио посетил Общественное радио

 

 

Правительство Армении предоставило льготы 49 компаниям по освобождению от таможенной пошлины: Премьер-министр представляет изменения в стране

 

 

Премьер-министр РА коснулся письма нынешнего и бывшего президентов Арцаха генеральному прокурору РА

 

 

Уничтоженные в СНБ материалы касались широкого круга событий и людей: Никол Пашинян

 

 

ЦОТ утвердил дни единых экзаменов по предметам 2019 года

 

 

Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропортуШереметьевоармян и граждан Армении нет: МИД Армении

 

 

В результате обстрела в Кесабе ранены армяне

 

 

В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле

 

 

Дзюдоистка Сусанна Степанян стала победительницей розыгрыша Кубка Европы

 

 

«Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку

 

 

В Тель-Авиве состоялась первая репетиция выступления Србук на Евровидении




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