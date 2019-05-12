«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Никол Пашинян в Арцахе принял участие в праздничных мероприятиях
Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай шпионажа в пользу Азербайджана
Франция продолжит рядом Арменией вести борьбу во имя справедливости: Президент Франции Макрон направил письмо Армену Саркисяну
Словакия ратифицировала соглашение Армения – ЕС
Премьер-министр Армении и помощник заместителя госсекретаря США обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
Япония предоставила Армении новую партию пожарных машин: премьер-министр поблагодарил японскую сторону за помощь
Парламент Армении полностью принял проект изменений в структуре правительства
Реклама по продаже курсовых, дипломных работ будет запрещена: Парламент принял проект
Парламент Армении принял в первом чтении проект ППА, которому правительство дало отрицательное заключение
Национальное собрание Армении в первом чтении приняло ряд законопроектов
Премьер-министр коснулся вопроса подорожания газа на АГЗС и поручил оперативно решить проблему
Надеюсь, в новой ситуации Общественное радио завоюет новые позиции: премьер- министр по случаю Дня радио посетил Общественное радио
Правительство Армении предоставило льготы 49 компаниям по освобождению от таможенной пошлины: Премьер-министр представляет изменения в стране
Премьер-министр РА коснулся письма нынешнего и бывшего президентов Арцаха генеральному прокурору РА
Уничтоженные в СНБ материалы касались широкого круга событий и людей: Никол Пашинян
ЦОТ утвердил дни единых экзаменов по предметам 2019 года
Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту “Шереметьево” армян и граждан Армении нет: МИД Армении
В результате обстрела в Кесабе ранены армяне
В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле
Дзюдоистка Сусанна Степанян стала победительницей розыгрыша Кубка Европы
«Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку
В Тель-Авиве состоялась первая репетиция выступления Србук на Евровидении