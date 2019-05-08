Премьер-министр РА коснулся письма нынешнего и бывшего президентов Арцаха генеральному прокурору РА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся письма президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна генеральному прокурору Армении. На созванной пресс-конференции он, упомянув ответ генпрокурора, отметил, что дело находится не в его ведении, и в этом случае юрисконсульты президента Арцаха должны были дать правильные советы.

“Если даже генпрокурор захочет, он не сможет сделать это. Следовательно, неправильно посылать заявление не адресату.Что же касается письма, то в человеческом плане я могу понять, потому что предполагаю, что есть дружеские отношения, но, тем не менее, возникают вопросы. Например, сейчас в тюрьме находится и герой АрцахаМанвел Григорян, почему в ходатайстве не просили и за него. Если мы придерживаемся принципа, то и в этом случае имеем дело с героем Арцаха. Если некоторым кажется, что преступление Манвела Григоряна тяжелее, чем преступление Роберта Кочаряна, то он глубоко ошибается. Следовательно, нужно понять, какой принцип действует. Не может быть такого, чтобы мои друзья были выше закона. Если мои друзья не выше закона, значит, никто другой также не может быть выше закона”, - по сообщению Арменпресссказал Никол Пашинян.

7 мая президент Республики АрцахБако Саакян и второй президент Аркадий Гукасян обратились к генеральному прокурору Республики Армения Артуру Давтяну с просьбой изменить меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В ответ на письмо Генпрокуратура РА распространила заявление, в котором, в частности, говорится: “Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РА, мера пресечения может быть изменена органом, осуществляющим уголовное производство. Предварительное следствие в Специальной следственной службе РА по уголовному делу, завершенному составлением обвинительного заключения, по обвинению Роберта Кочаряна, 29 апреля 2019 года для рассмотрения по существу было направлено в суд общей юрисдикции города Еревана. Поскольку данное уголовное дело в настоящее время находится в суде общей юрисдикции города Еревана, прокуратура РА не является органом, осуществляющим производство по данному уголовному делу, следовательно, на данном этапе обсуждение президентами заявления, адресованного генеральному прокурору РА, выходит за рамки полномочий прокуратуры РА”.