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Франция продолжит рядом Арменией вести борьбу во имя справедливости: Президент Франции Макрон направил письмо Армену Саркисяну


Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил письмо Президенту Республики Армения Армену Саркисяну, сообщив, что начиная с этого года 24 апреля во Франции официально отмечается как День памяти Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Макрон отметил, что Франция продолжит бороться рядом с Арменией во имя справедливости и истины. “Это наш долг перед Арменией и армянским народом, а также теми спасшимися и беженцами, которых Франция с распростертыми объятиями приняла и потомки которых создавали историю нашей страны. Для того, чтобы иметь возможность строить совместную судьбу, нужно уметь честно смотреть на прошлое, склоняя голову перед памятью мертвых и уважая память живых. Это мое убеждение, и я знаю, что его разделяет и Армения. Мы рядом с Вами в момент Памяти, рядом с Вами и во имя будущего Армении, сейчас, когда создается новая страница ее истории, которая должна стать страницей мира и процветания”, - говорится в письме президента Франции.

Эммануэль Макрон добавил, что Франция и Армения рука об руку гордятся своей дружбой и уверенным будущим.




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