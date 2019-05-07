Надеюсь, в новой ситуации Общественное радио завоюет новые позиции: премьер- министр по случаю Дня радио посетил Общественное радио

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня радио посетил Общественное радио Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в качестве символического шага Пашинян сначала принял участие в ремонте поврежденной во время событий 14 апреля 2018 года двери.

Затем Никол Пашинян в прямом эфире поздравил Общественное радио с Днем радио. Премьер-министр, в частности, отметил:

“Позвольте поздравить с Днем радио всех сотрудников Общественного радио, радиослушателей и сотрудников всех радиостанций Армении, потому что в настоящее время в нашей стране есть множество радиостанций, пожелать им успехов и выразить надежду на то, что в этой новой информационной ситуации Общественное радио твердо сохранит свои позиции или, точнее, завоюет новые.

Я хочу сказать, что в годы, когда я был депутатом, я был активным слушателем Общественного Радио, и мне очень нравились передачи, особенно из “Золотого фонда” радио. И я надеюсь, что наилучшие традиции продолжатся и в нашей общественно-политической жизни - Общественное Радио на самом деле станет СМИ, которое соответствует новой действительности, я имею в виду демократию, свободу слова и прессы.

И я с сожалением должен отметить, что в советское время армянское радио было известно своим невероятным юмором. Я не знаю, почему эта традиция как-то замедлилась или прекратилась. Надеюсь, что этот имидж Общественного радио также будет восстановлен, и юмор Общественного радио теперь получит новую славу, уже на международных платформах, тем самым повышая международную репутацию и рейтинг Армении.

Еще раз поздравляю вас и очень рад, что в таких условиях посещаю Общественное радио Армении после 14 апреля прошлого года. Мы находимся в той же студии, в которую я ворвался в то время. Тогда я, конечно, несколько раз попросил прощения, но и сейчас, я вновь хочу попросить прощения у всех сотрудников радио, у тех, кому мы тогда доставили неудобства. Я надеюсь, что все мы осознаем, что это был гражданский акт, который, в краткосрочной перспективе оправдал себя и который также оправдает себя в долгосрочной перспективе”.

Затем премьер-министр Пашинян ответил на вопросы комментатора Общественного радио, которые касались завтрашней пресс-конференции премьер-министра, решения беспокоящих граждан проблем, осуществления экономической революции, а также отпуска премьер-министра.

Премьер-министр сначала отметил, что намерен завтра начать пресс-конференцию с представления 100 фактов о Новой Армении, цель которого - показать, какие изменения произошли в стране. В ответ на вопрос о том, что не намерен ли он уйти в отпуск после непрерывной работы в течение одного года, премьер-министр сказал, что намерен взять двухдневный отпуск в начале июня и провести его в Республике Армения.

Коснувшись вопросов, которые беспокоят граждан Армении, Никол Пашинян отметил: “Как и прежде, самые важные, глобальные вопросы связаны с экономическими возможностями, ростом благосостояния и доходов. Как я говорил ранее, мы уже сделали определенные шаги в данном направлении и в ближайшее время продолжим их делать. Мы готовимся повысить зарплаты военнослужащим и учителям, а также в этом году мы планируем более 100 млн долларов капитальных вложений, которые, по нашим расчетам, будут содействовать нашей экономике. Наш индекс экономической активности находится в довольно стабильном, удовлетворительном состоянии, и сейчас самой важной задачей является стимулирование экономики посредством крупномасштабных капиталовложений, чтобы люди почувствовали рост своих доходов, почувствовали рост благосостояния. На завтрашней пресс-конференции я представлю много информации по этой теме, потому что уже сегодня, в течение этого года, доход многих людей, зарплаты и пенсии выросли, и я буду подробно говорить об этом завтра. Однако, конечно, это начало пути, и я думаю, что самым важным фактом завтрашнего дня будет то, что мы находимся в очень хорошей стартовой позиции и действительно можем сделать серьезный экономический прорыв”.

Коснувшись экономической революции, премьер-министр отметил, что можно сказать, что первый, самый активный этап экономической революции был успешным, однако об этом подробнее он скажет завтра.

Затем премьер-министр Никол Пашинян прошелся по зданию радио, поздравил руководство, сотрудников разных отделов и членов редакции “Радиовестей” с Днем радио, пожелав им достижений и успехов.

Главе правительства были представлены подходы по развитию Общественного радио, направленные на реализацию текущего потенциала шаги, технические условия и возможности. Был также затронут процесс оцифровки крупнейшего в Армении аудиоархива - архива Общественного радио. Было отмечено, что в результате масштабной работы, начиная с февраля этого года на сайте armradioarchive.am доступны более 100 000 записей - классические песни, выступления, программы, концерты, а также уникальные и неизвестные до сих пор многим записи. Архив также доступен через мобильное приложение Armenian Public Radio. Работы по архивации ведутся непрерывно, так как в течение года аудиотека пополняется новыми записями и названиями.