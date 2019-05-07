Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай шпионажа в пользу Азербайджана

Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай шпионажа, совершенный сотрудником разведслужб Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, по поручению разведки Азербайджана находящийся на территории Турции лицо, личность которого еще не установлена, с помощью интернета и личных контактов на территории отмеченной страны, представившись сотрудником СНБ Армении, который под прикрытием проводит разведку в Турции, убедил гражданина Армении предоставить ему данные о военных частях, военной технике Армении, в том числе фотографии, предоставив технику для фотографирования.

Затем под оперативным контролем сотрудников СНБ Армении гражданин Армении в 2011-18 гг. передавал уже обработанную сотрудниками СНБ Армении данные, которые передавались Азербайджану.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 302 УК Армении.