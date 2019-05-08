Парламент Армении полностью принял проект изменений в структуре правительства

Национальное собрание РА после длительных обсуждений полностью приняло проект об изменениях структуры правительства. Как передает Арменпресс, запроектпроголосовали 79 депутатов, против-41, воздержался – 1.

Перед голосованием депутат от оппозиционной фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян и руководитель оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян заявили, что фракции проголосуют против проекта.

Правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство промышленности высоких технологий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой, и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.

При первом чтении проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемого пакета законопроектов фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” также голосовали против.