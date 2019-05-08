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Правительство Армении предоставило льготы 49 компаниям по освобождению от таможенной пошлины: Премьер-министр представляет изменения в стране


В результате законодательных изменений коммерческим банкам РА была предоставлена возможность простить накопленные штрафы и пени по просроченным кредитам физических лиц, в результате чего были прощены штрафы и пени по просроченным кредитам около 20 000 заемщиков общим объемом около 11,5 млрддрамов.

Как передает Арменпресс, об этом 8 мая на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя изменения, произошедшие в Армении за период его пребывания в должности.

“Была очищена кредитная история 125 тысяч заемщиков, которые имели просроченный кредитный остаток до 50.000 драмов или являлись созаемщиками гарантами. По инициативе правительства 303 репрессированным лицам и их наследникам первой очереди были прощены предоставленные на льготных условиях кредиты на сумму около 1 млрд 300 млн драмов”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА также сообщил, что правительство РА в рамках инвестиционных программ предоставило льготы по освобождению от таможенной пошлины 49 компаниям, 15 из которых получили также льготы по отсрочке НДС, в результате чего инвестируется около 255 млрддрамов и создается 4000 новых рабочих мест, а только отсрочка НДС предоставлена еще 7 инвестиционных программ с целью инвестиций в размере 21 млрд драмов и создания около 444 новых рабочих мест.

“ Это беспрецедентное решение. В случае строительства или реконструкции малых и средних “умных” хлевов происходит возврат расходов в размере 50-70%. Кредиты на приобретение племенных крупного рогатого скота выдаются по ставке 2%, кооперативам и приграничным хозяйственникам -0% .

Кредиты на создание интенсивных плодовых садов, внедрение современных систем орошения и градозащитных сетей предоставляются по ставке 0-2 %. Раньше такой программы не было. В областях для 290 начинающих предпринимателей были организованы курсы, в результате чего они получили государственную регистрацию и основали бизнес 120 субъектов, 56 из которых получили финансовую поддержку из государственных средств”, - сказал Никол Пашинян.




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