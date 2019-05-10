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ЦОТ утвердил дни единых экзаменов по предметам 2019 года


Центр оценки и тестирования МОН РА утвердил дни единых экзаменов по предметам 2019 года. Как передает «Арменпресс», МОН сообщает, что единые вступительные экзамены в вузы пройдут с 4 по 25 июня.

4 июня - “Биология”, “География” и “Всемирная история”, 7 июня – “Армянский язык и армянская литература”, 11 июня – “Физика”, 14 июня – “Иностранный язык”, 18 июня – “Математика”, 21 июня – “История Армени” и “Химия”, 25 июня – “Русский язык”.




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