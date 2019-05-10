Парламент Армении принял в первом чтении проект ППА, которому правительство дало отрицательное заключение

Национальное собрание РА приняло в первом чтении представленный депутатами фракции “Процветающая Армения” проект, которым предлагается 16 апреля отмечать как День армянского кино.

Как передает «Арменпресс», за проект проголосовали 67 депутатов, против - 10, воздержались - 21 депутат.

Проект закона О внесении дополнения в Закон РА “О праздниках и памятных днях” был представлен депутататами фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян и Ваге Энфиаджяном.

После получения отрицательного заключения в правительстве, проект с положительным заключением профильной комиссии НС, был включен в повестку пленарных заседаний и обсужден на заседании 8 мая.