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Дзюдоистка Сусанна Степанян стала победительницей розыгрыша Кубка Европы


Член юношеской сборной Армении по дзюдо завоевала золотую медаль на розыгрыше Кубка Европы.

Как передает «Арменпресс», юношеская сборная Армении по дзюдо, во главе со старшим тренером Ованесом Давтяном,  в румынском городе Клудж Напока участвует в розыгрыше Кубке Европы. Воспитанница Гюмрийского государственного колледжа олимпийского резерва Сусанна Степанян в весовой категории 40 кг завоевала золотую медаль. Это второе участие Сусанны в международном турнире.

В турнире принимают участие 563 спортсмена из 28 стран - 222 девушки и 341 юноша.




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