Уничтоженные в СНБ материалы касались широкого круга событий и людей: Никол Пашинян

Материалы, которые были уничтожены в Службе национальной безопасности до революции, относятся к широкому кругу людей и событий. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата Армана Бабаджаняна.

Коснувшись заявления премьер-министра на пресс-конференции 8 мая о том, что важные документы были уничтожены в СНБ в прошлом году, депутат поинтересовался, когда они узнали, что эти материалы были уничтожены и почему не возбуждено уголовное дело. Премьер-министр заявил, что не может сказать, в какой именно день были уничтожены данные, но факт уничтожения был обнаружен прошлым летом.

«Мы думали, что эта деликатная тема не должна быть публично обнародована, однако так как правительству задаются вопросы, которые опосредованно имеют отношение к теме, например, знает ли СНБ, что произошло 1 марта, мы понимаем, что мы должны как-то реагировать. И мы решили поднять этот вопрос, чтобы общественность была проинформирована о том, что происходит», - сказал Пашинян, отметив, что было бы неправильно говорить, что эти материалы были уничтожены, правильнее сказать, что их нет на месте.

Он отметил, что сначала они должны убедиться, что они правильно понимают ситуацию. И по этой причине проводится служебное расследование. Премьер-министр не стал утверждать, но считал вероятным, что будет возбуждено уголовное дело и будет проведено комплексное расследование.

Бабаджанян поинтересовался, есть ли подозрения в том, что материалы были связаны с делом 1 марта 2008 года. «Ясно, что они касаются широкого круга событий и людей. В некоторых случаях есть фрагменты, по которым мы понимаем, что данных нет», - сказал премьер-министр и отметил, что эти факты были выявлены в ходе расследования.

Премьер-министр Пашинян заявил на пресс-конференции 8 мая, что до ухода бывших властей в СНБ были уничтожены материалы. Служба национальной безопасности уже несколько месяцев проводит служебное расследование.