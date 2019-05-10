Премьер-министр коснулся вопроса подорожания газа на АГЗС и поручил оперативно решить проблему

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки заседания премьер-министр подвел итоги деятельности правительства за год и представил предстоящие планы. Затем Никол Пашинян коснулся вопроса повышения цен на газ на автогазозаправочных станциях. Руководители ответственных ведомств представили основные причины подорожания. Глава правительства поручил Комитету государственных доходов, Инспекционному органу по контролю за рынком и Государственной комиссии по защите экономической конкуренции оперативно заняться решением проблем, связанным с переходом на расчет продаваемого на автозаправочных станциях газа с кубометров на килограммы.

Правительство внесло изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений, установив порядок получения и размер сертификатов на квартиру для военнослужащих системы министерства обороны Армении, освобожденных от воинской службы по возрасту либо состоянию здоровья.

Правительство утвердило концепцию и план действий по созданию единого реестра адресов Республики Армения и автоматической информационной системы реестра адресов. В частности, благодаря созданию единого реестра адресов Республики Армения и автоматической информационной системы реестра адресов и ее подключению к платформе взаимодействия правительства включенная в реестр адресов информация будет обновляться в режиме онлайн, и любые изменения адресов будут немедленно отражаться в системе и будут доступны пользователям.

Правительство выделит средства из резервного фонда для обеспечения проведения Чемпионата мира по спортивным танцам среди участников в возрасте до 21 года, который состоится 17-18 мая в Ереване. В соревнованиях могут принять участие предварительно зарегистрированные 21-летние спортсмены и спортсменки из Еревана и областей, а также спортсмены и спортсменки, приглашенные из-за рубежа. Всего в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 30 стран.

Правительство одобрило указ президента Республики Армении “Об утверждении «Соглашения об отмене визового режима для лиц с дипломатическими и официальными паспортами между правительством Республики Армения и правительством Республики Чили»”, подписанного 27 апреля 2018 года в Ереване.

Правительство также одобрило предложение о подписании “Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза”. Согласно обоснованию, основной целью соглашения является недопущение использования различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов, подтверждение законности оборота товаров при их перемещении между государствами ЕАЭС, обеспечение контроля за оборотом товаров.