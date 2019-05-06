В результате обстрела в Кесабе ранены армяне

Газета «Гандзасар» в Алеппо сообщает, что террористические группировки 6 мая после полудня начали ракетный обстрел деревни Эскюран Кесаба. Как передает Арменпресс, издание сообщает, что три ракеты упали на Эскюран.

В результате обстрела ранены двое армян. Они были немедленно доставлены в медицинский центр Латакии. Здоровье раненых оценивается как стабильное.