В результате обстрела в Кесабе ранены армяне
Газета «Гандзасар» в Алеппо сообщает, что террористические группировки 6 мая после полудня начали ракетный обстрел деревни Эскюран Кесаба. Как передает Арменпресс, издание сообщает, что три ракеты упали на Эскюран.
В результате обстрела ранены двое армян. Они были немедленно доставлены в медицинский центр Латакии. Здоровье раненых оценивается как стабильное.
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