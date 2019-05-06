Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту “Шереметьево” армян и граждан Армении нет: МИД Армении


Среди жертв и раненых самолета “Sukhoi Superjet 100”, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, нет армян и граждан Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

“Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту “Шереметьево” армян и граждан Армении нет”, -  сообщили из Министерства.

5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” совершил аварийную посадку самолет авиакомпании  “Аэрофлот”. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, после 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. При посадке подломились стойки самолета и загорелись двигатели. На борту самолета находились 78 человек, 37 из которых спасены. 41 человек погиб.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации