Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту “Шереметьево” армян и граждан Армении нет: МИД Армении

Среди жертв и раненых самолета “Sukhoi Superjet 100”, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, нет армян и граждан Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

“Среди жертв и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту “Шереметьево” армян и граждан Армении нет”, - сообщили из Министерства.

5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” совершил аварийную посадку самолет авиакомпании “Аэрофлот”. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, после 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. При посадке подломились стойки самолета и загорелись двигатели. На борту самолета находились 78 человек, 37 из которых спасены. 41 человек погиб.