Национальное собрание Армении в первом чтении приняло ряд законопроектов

Национальное собрание РА в первом чтении приняло проекты ряда законов.

Как передает «Арменпресс», представленный правительством проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Армении” был принят в первом чтении 92 голосами “за”.

Проект Закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения” был принят 101 голосом “за” и при 1 воздержавшимся, проект Закона “О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс Республики Армения” - 105 голосами “за”.

Парламент Армении в первом чтении принял также проект Закона “О внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс Армении” со 102 голосами “за”.

Проекты “Об амнистии штрафов за административные правонарушения и государственную пошлину” и О внесении изменений в Закон Республики Армения “О программе приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы” были приняты единогласно 106 голосами “за”.