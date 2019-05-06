Премьер-министр Армении и помощник заместителя госсекретаря США обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что продолжительное углубление дружеских отношений и конструктивного партнерства с Соединенными Штатами имеет большое значение для Армении, которая находится на этапе радикальных демократических реформ и движется вперед путем институционального и экономического укрепления демократии.

Заместитель помощника госсекретаря США отметил, что рад снова посетить Армению, на этот раз после парламентских выборов, и обсудить повестку сотрудничества с армянской стороной. По словам Джорджа Кента, США заинтересованы в развитии отношений с Арменией и сотрудничестве в приоритетных для нашей страны сферах.

Собеседники обсудили вопросы углубления взаимовыгодного сотрудничества.

В качестве важного институционального направления Никол Пашинян назвал взаимодействие в реформе судебной системы, борьбе с коррупцией, а также в избирательной и полицейской сферах. По словам премьер-министра, в Армении прошли свободные и демократические выборы, которые должны быть гарантированы с институциональной точки зрения, и очень важно осуществление реформ в этих направлениях. Коснувшись возможностей развития экономических связей, глава правительства посчитал перспективным сотрудничество в области строительства водохранилищ, инфраструктуры, технологий и окружающей среды.

Джордж Кент отметил, что Соединенные Штаты приветствуют приверженность Армении демократии, экономическому прогрессу, а также шаги в разных направлениях, и готовы поддержать правительство Армении в процессе реализации реформ.

Премьер-министр Армении и заместитель помощника госсекретаря также обменялись мнениями об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, региональных проблемах и процессах.

Премьер-министр Никол Пашинян пожелал успехов предстоящему завтра заседанию Межправительственной комиссии по армяно-американскому стратегическому диалогу.