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Словакия ратифицировала соглашение Армения – ЕС


Словакия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения -

ЕС. Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший посол Армении в Словакии и Чехии, ныне посол Армении на Украине Тигран Сейранян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Его ратифицировали 13 государств: Армения, Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия, Швеция. Соглашение ратифицировала и Армения.




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