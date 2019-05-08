Словакия ратифицировала соглашение Армения – ЕС

Словакия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения -

ЕС. Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший посол Армении в Словакии и Чехии, ныне посол Армении на Украине Тигран Сейранян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Его ратифицировали 13 государств: Армения, Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия, Швеция. Соглашение ратифицировала и Армения.