Япония предоставила Армении новую партию пожарных машин: премьер-министр поблагодарил японскую сторону за помощь

Премьер-министр Никол Пашинян в министерстве по чрезвычайным ситуациям присутствовал на презентации пожарных машин, предоставленных Армении Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Японская сторона предоставила нашей стране 14 пожарных машин, 3 автолестницы и 1 передвижную мастерскую.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемый господин посол Джун Ямада,

Представитель Японского агентства международного сотрудничества Эджири Юкихико,

Уважаемый господин министр, государственные лица, гости,

Я рад присутствовать на сегодняшней торжественной церемонии, целью которой является представление очередной программы помощи Армении со стороны Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На этот раз JICA оказывает Армении помощь в технической модернизации спасательных подразделений Ширакской, Лорийской и Сюникской областей. Согласно этой программе, правительство Японии предоставит Армении 36 единиц пожарных машин, три автолестницы, передвижную мастерскую и запчасти, которые пополнят техническую базу вышеупомянутых областей. Стоимость проекта составляет около 14,5 миллионов долларов.

Я хочу выразить нашу благодарность правительству Японии за помощь, оказанную Армении в течение многих лет, и финансовую и техническую поддержку. Ваша помощь всегда способствовала Армении в реализации программ развития, модернизации экономики и инфраструктур. Помощь JICA имела важное значение для модернизации и совершенствования нашей энергетической системы. Следует отметить, что помощь Японии была особенно значимой в плане повышения нашей способности защиты от стихийных бедствий. Это касается борьбы с оползнями, сейсмостойкости, модернизации навыков пожарной службы и других вопросов.

Я хочу также упомянуть еще одну программу, торжественная церемония которой тоже состоялась сегодня. Речь идет о помощи по улучшению оборудование для оцифровки архивных записей Общественного телевидения Армении, общая стоимость которых составляет около 1,3 миллиона долларов.

Армения всегда заинтересована в укреплении дружеских связей и сотрудничества с Японией. Убежден, что многое объединяет наши народы. И японцы, и армяне обладают уникальной и своеобразной в своем регионе культурой. Также примечательно, что оба народа имеют выраженное чувство национальной идентичности. Программы помощи, конечно, являются выражением нашей дружбы и доброжелательности Японии по отношению к Армении. Уважение и симпатия между нашими народами и нашими странами являются хорошей основой для дальнейшего углубления и совершенствования наших двусторонних отношений. Мы готовы приложить все усилия и искать новые пути для укрепления наших связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо”.

В ходе мероприятия в качестве символа длительного и эффективного сотрудничества была погашена почтовая марка, посвященная теме МЧС Армении и JICA.

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7-го сентября 2017 года МЧС и Японское агентство международного сотрудничества подписали грантовое соглашение о предоставлении МЧС Армении 36 пожарных машин, трех автолестниц и одной передвижной мастерской.

Первая партия техники (14 пожарных машин, три автолестницы и одна передвижная мастерская) уже находятся в Армении, вторая партия (22 пожарные машины) будет предоставлена в сентябре-октябре 2019 года.

Оборудование первой партии проекта распределено следующим образом: Ширакская область - 5 пожарных машин и 1 автолестница, Лорийская область - 5 пожарных машин и 1 автолестница, Сюникская область - 4 пожарные машины и 1 автолестница.

С 18 апреля по 25 мая 2019 года ГНКО “Государственная академия кризисного управления” МЧС Армении на учебной базе “Лусакерт” с участием японских специалистов организовала специализированные учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию пожарных машин в рамках Программы улучшения пожарного инвентаря Лорийской, Ширакской и Сюникской областей.