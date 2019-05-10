«Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку

Руководство футбольного клуба «Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, чтобы игрок сборной Армении мог принять участия в Баку в финале Лиги Европы УЕФА. Как передает Арменпресс, об этом сообщает news.sky.com.

Лондонский клуб сообщает, что они обеспокоены тем, что армянский полузащитник не сможет присутствовать на матче с «Челси» из-за напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

«Безопасность наших игроков имеет первостепенное значение. Мы требуем от УЕФА обеспечения безопасности Генриха Мхитаряна, если он отправится в Баку для участия в Лиге Европы», - говорится в заявлении клуба.

Капитан сборной Армении пропустил встречу с одной из азербайджанских команд в Лиге Европы из-за той же проблемы. В то время Азербайджан не предоставил гарантий безопасности.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая.

10 мая Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заверила УЕФА, что у полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не возникнет проблем с визитом в Баку.