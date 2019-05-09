Никол Пашинян в Арцахе принял участие в праздничных мероприятиях

Премьер-министр Никол Пашинян 9 мая посетил Республику Арцах, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, годовщине формирования Армии обороны Республики Арцах и Дню освобождения города Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, высокопоставленные официальные лица Армении и Арцаха утром от степанакертской площади Возрождения торжественным шествием прошли к мемориальному комплексу Степанакерта и воздали дань уважения памяти погибших в Великой Отечественной войне и в Арцахской освободительной борьбе.

Затем премьер-министр посетил Братскую могилу воинов-освободителей в Степанакерте, возложил цветы, воздав дань уважения памяти борцам за свободу.

Далее высокопоставленные официальные лица двух армянских республик возложили цветы к пьедесталу Танка-памятника, затем у памятника ВазгенуСаргсяну воздали дань его памяти.

Во время праздничного приема в Шуши премьер-министр Пашинян пообщался с присутствующими и поздравил их с праздником.

Затем Никол Пашинян и Бако Саакян в сопровождении главы Арцахской епархии ААЦ, архиепископа ПаргеваМартиросяна посетили собор Покрова Пресвятой Богородицы, где зажгли свечи.