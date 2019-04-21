«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Главы МИД Армении и Азербайджана заинтересованы в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта Нагорного Карабаха: совместное заявление
Премьер-министр коснулся переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно- карабахского конфликта
В ООН распространен первый периодический национальный добровольный доклад Республики Арцах
Конгрессмены США в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян
Представители армянской общины США зажгли свечи перед Белым домом, напомнив об их требовании признания Геноцида армян
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян
В Петербурге избрали председателя комиссии ОДКБ по политическим вопросам
Спикер НС Армении доволен работой 49-й сессии МПА СНГ
Между Арменией и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании относительно таможенного сотрудничества
Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении проект изменения структуры правительства
Парламент Армении принял в первом чтении вызвавший бурные обсуждения законопроект о цементе
Правительство создаст Фонд государственных интересов Армении с целью содействия развитию экономики
Армения на 19 пунктов улучшила позиции в индексе свободы прессы: Пашинян уверен в продолжении прогресса
Давиду Санасаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должостными полномочиями: СНБ
Европейский суд по правам человека отклонил требование о принятии мер по делу Манвела Григоряна
Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент
Parisien: сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дама достигла €1 млрд
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
В Грузии свирепствует эпидемия кори – каждый день выявляют десятки новых случаев