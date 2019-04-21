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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Главы МИД Армении и Азербайджана заинтересованы в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта Нагорного Карабаха: совместное заявление

 

Премьер-министр коснулся переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно- карабахского конфликта

 

 

В ООН распространен первый периодический национальный добровольный доклад Республики Арцах

 

 

Конгрессмены США в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян

 

 

Представители армянской общины США зажгли свечи перед Белым домом, напомнив об их требовании признания Геноцида армян

 

 

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян

 

 

В Петербурге избрали председателя комиссии ОДКБ по политическим вопросам

 

 

Спикер НС Армении доволен работой 49-й сессии МПА СНГ

 

 

Между Арменией и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании относительно таможенного сотрудничества

 

 

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении проект изменения структуры правительства

Парламент Армении принял в первом чтении вызвавший бурные обсуждения законопроект о цементе

 

 

Правительство создаст Фонд государственных интересов Армении с целью содействия развитию экономики

 

 

Армения на 19 пунктов улучшила позиции в индексе свободы прессы: Пашинян уверен в продолжении прогресса

 

 

Давиду Санасаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должостными полномочиями: СНБ

 

 

Европейский суд по правам человека отклонил требование о принятии мер по делу Манвела Григоряна

 

 

Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент

 

 

Parisien: сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дама достигла €1 млрд

 

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

 

 

В Грузии свирепствует эпидемия корикаждый день выявляют десятки новых случаев

 




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