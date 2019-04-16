Между Арменией и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании относительно таможенного сотрудничества

В рамках визита председателя Комитета государственных доходов Давида Ананяна в Исламскую Республику Иран 15 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом государственных доходов Республики Армения и таможенной службой Исламской Республики Иран “Об обмене информацией о таможенной стоимости товаров и о транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Республики Армения и Исламской Республики Иран”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, меморандумом создаются основы для правильного определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, перемещаемых через границу Армении и Ирана. Между сторонами устанавливается сотрудничество и взаимное содействие по обмену данными о таможенной стоимости товаров, а также предоставляется возможность эффективной организации таможенного контроля за товарами, проходящими через границу.

Подписанием документа укрепилось сотрудничество между соответствующими подразделениями обеих стран, что окажет положительное влияние на выявление случаев нарушения таможенных правил, более быстрое и оперативное решение существующих проблем. Для активизации двустороннего товарооборота созданы более благоприятные условия, направленные на борьбу с уклонением от таможенных пошлин, налогов и платежей.

В рамках визита состоялась также двусторонняя встреча с министром экономики и финансов Ирана Фахрадом Деджбасандом, в ходе которой были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и были обозначены возможные направления сотрудничества между сторонами. В частности, были рассмотрены вопросы увеличения объемов товарооборота и пассажирооборота, реконструкции Мегрийского пограничного пропускного пункта.

Стороны коснулись также организуемой совместными усилиями ПРООН и КГД Армении международной конференции, в ходе которой будут обсуждены вопросы трансграничных таможенных процедур, а также приоритетных мероприятий для создания через Армению, посредством Ирана, транзитных и торговых коридоров для рынков ЕС, ЕАЭС, Китая и Индии.