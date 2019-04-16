Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент

Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил во вторник госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже.

Госсекретарь пояснил, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. По словам Нуньеза, зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.