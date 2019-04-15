Главы МИД Армении и Азербайджана заинтересованы в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта Нагорного Карабаха: совместное заявление
Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по нагорно-карабахскому урегулированию по итогам встречи в Москве.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:
“15 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – С.В.Лаврова, Э.М.Мамедъярова, З.Г.Мнацаканяна. К ней присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.В.Попов от России, Э.Шефер от США, С.Висконти от Франции) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху А.Каспржик.
В развитие договоренностей, достигнутых Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном на саммите в Вене 29 марта с.г., участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования.
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Отмечена заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ.
Министр иностранных дел Российской Федерации и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение в регионе устойчивого мира. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем”.
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