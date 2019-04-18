В Грузии свирепствует эпидемия кори – каждый день выявляют десятки новых случаев

В Грузии специалисты ежедневно выявляют по 15-25 новых случаев инфицирования корью, что является тревожным показателем, сообщает Первый канал со ссылкой руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе.

Нормой считается 10 случаев заболевания корью в год. Только с начала 2019 года в Грузии зафиксировали более трех тысяч случаев заболевания корью. По последним данным, прививки от кори сделали 118 тысяч человек, однако этого недостаточно. До тех пор, пока количество вакцинированных жителей страны не достигнет 350 тысяч, болезнь не уйдет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Чаще всего случаи инфицирования корью выявляют в Тбилиси, затем следуют регионы Имерети, Самегрело - Земо Сванети, Кахети.

"С января, в течение этого года у нас более 3 тысяч 172 случаев. Это больше, чем было зафиксировано за весь прошлый год. То есть эпидемическая вспышка еще продолжается, и ее не сможет остановить ничего кроме прививки", - заявил Гамкрелидзе.