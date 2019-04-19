В ООН распространен первый периодический национальный добровольный доклад Республики Арцах

В Организации Объединенных Наций 18 апреля 2019 года в качестве официального документа был распространен первый периодический доклад Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) о реализации положений Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, доклад содержит информацию относительно реализации положений Международного пакта за 1992-2018 годы: о шагах, предпринятых по защите прав человека и основных свобод в Арцахе, развитию гражданского общества и укреплению демократии, а также успехах, достигнутых в указанных сферах.

Республика Арцах присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах 26 ноября 1992 года на основе решения президиума Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики.

Доклад подготовлен Министерством иностранных дел Республики Арцах совместно с другими ведомствами и был утвержден решением Правительства Республики Арцах от 7 декабря 2018 года.

Доклад доступен на официальном сайте ООН.