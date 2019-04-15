Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия на данный момент не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью», — сообщил дипломат. По его словам, инициатором приостановки контактов стал Североатлантический альянс. Грушко добавил, что в НАТО нет плана по выходу из сложившегося в отношениях кризиса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Между тем Москва надеется, что военного конфликта с блоком удастся избежать. «Это была бы катастрофа для всего человечества», — подчеркнул дипломат. Он также выразил обеспокоенность тем, что военные расходы альянса превышают российские в 22 раза.