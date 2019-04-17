В Петербурге избрали председателя комиссии ОДКБ по политическим вопросам

В Петербурге в эти минуты проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. 2 часа назад избрали нового председателя постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

По сообщению «Арменпресс», им стал вице-спикер парламента республики Армения Ален Симонян. ПЕТР РЯБУХИН,ответственный секретарь парламентской ассамблеи ОДКБ: «Впервые в моей практике вице-спикер парламента, такое высокое должностное лицо, занимает пост руководителя нашей комиссии. Это свидетельствует о большом доверии со стороны наших армянских партнеров». На посту вице-спикера армянского парламента Ален Симонян недавно. В рамках ОДКБ его также ждкт серьезная работа. В ходе весенней сессии парламентской ассамблеи этой организации сегодня в Петербурге параллельно проходят заседания еще двух постоянных комиссий: по вопросам обороны и безопасности и по социально-экономическим и правовым вопросам.