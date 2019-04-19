Спикер НС Армении доволен работой 49-й сессии МПА СНГ

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 19 апреля приняла участие в 49-м пленарном заседании МПА СНГ.

Как сообщили Арменпресс в управлении СМИ и по связям с общественностью Национального Собрания Республики Армения, делегации государств-участников СНГ обсудили и утвердили проекты ряда модельных законов и кодексов, включенных в повестку дня сессии.

Председатель Постоянного комитета по экономическим и финансовым вопросам МПА СНГ, председатель Постоянной комиссии НС Армении по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и окружающей среде Вараздат Карапетян в качестве главного докладчика представил проекты налогового администрирования, внутреннего водного транспорта и модельного закона о ценообразовании.

После пленарного заседания председатель НС Армении принял участие в пресс-конференции с участием глав парламентов государств-членов.

Отвечая на вопрос журналиста, Арарат Мирзоян отметил, что впервые участвует в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ и с уверенностью может сказать, что удовлетворен работой сессии. По словам главы парламента, МПА СНГ является очень эффективной платформой для развития сотрудничества между парламентами государств-членов, платформой, где можно обсуждать и принимать решения по политическим, гуманитарным, экономическим и другим вопросам. Арарат Мирзоян выразил уверенность, что армянские депутаты принимают активное участие в работе МПА СНГ и способствуют развитию структуры, в частности, процессу моделирования законодательства.

Отвечая на вопрос о работе наблюдательских миссий МПА СНГ на выборах государств-членов, Арарат Мирзоян отметил, что на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря 2018 года, подобную миссию проводил ряд престижных международных миссий, и выборы были оценены как полностью свободные, справедливые и прозрачные. По словам главы законодательного органа, среди международных миссий мониторинговая миссия МПА СНГ проделала очень важную работу. По словам Арарата Мирзояна, государства-члены должны сосредоточиться на избирательных процессах в странах-партнерах.