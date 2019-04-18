Армения на 19 пунктов улучшила позиции в индексе свободы прессы: Пашинян уверен в продолжении прогресса

По итогам 2018 года Армения зафиксировала беспрецедентный прогресс в индексе свободы прессы, улучшив свои позиции на 19 пунктов и оказавшись на 61-й строчке. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Рейтинговый индекс составляет авторитетная международная организация “Репортеры без границ”. Это, по сути, международная констатация моего утверждения о том, что в Армении пресса никогда не была более свободной, чем сегодня. Мы, конечно, рассмотрим поднятые организацией вопросы, озабоченности и предложения, и нет сомнений, что в плане свободы прессы, как и в других сферах, Армения продолжит свой прогресс”.