Парламент Армении принял в первом чтении вызвавший бурные обсуждения законопроект о цементе

Национальное Собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством законопроект об установлении 22 тыс. драмов для импорта одной тонны цемента:

Как передает “Арменпресс”, 19 апреля в Национальном Собрании Армении пакет законопроектов “О внесении дополнения в Закон РА “О государственной пошлине” и “О внесении дополнения в Закон РА “Об уведомлении об осуществлении деятельности” был принят 78 голосами “за” и 42 голосами “против”.

Фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" проголосовали против предложенного законопроекта. Фракция “Процветающая Армения” предлагала вместе с цементом установить государственную пошлину и на клинкеры, являющиеся сырьем для изготовления цемента.