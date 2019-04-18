Давиду Санасаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должостными полномочиями: СНБ
Национальная служба безопасности 18 апреля 2019 года предъявила обвинение начальнику Государственной контрольной службы Давиду Санасаряну по ч. 1 ст. 308 УК Армении (злоупотребление должостными полномочиями).
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Следствие приняло решение о временном прекращении полномочий Давида Санасаряна в качестве начальника Государственной контрольной службы, которое было направлено премьер-министру Республики Армения.
- 19:20 Давиду Санасаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должостными полномочиями: СНБ
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