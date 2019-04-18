Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении проект изменения структуры правительства

Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства”” и представленный в приложении пакет проектов. Как передает «Арменпресс», проект был принят в первом чтении 71 голосом "“за” и 40 голосами – “против”.

“Оптимизации мы хотим добиться больших результатов с меньшим количеством ресурсов”, - отметил министр юстиции Артак Зейналян.

Министр коснулся также обещаний Никола Пашиняна изменить Службу национальной безопасности и Полицию в министерства.

“Мы, правозащитники и юристы, знаем, что право на свободу мнения включает также и право на свободное изменение мнения. Вследствие изменения обстоятельств может быть сформировано новое мнение. Этим мы констатируем нашу демократию и готовность руководствоваться коллегиальным управлением”, - сказал Зейналян.

Против проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемых проектов проголосовали фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”.

После принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство промышленности высоких технологий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.