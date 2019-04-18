Правительство создаст Фонд государственных интересов Армении с целью содействия развитию экономики

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство решило создать в Армении ЗАО “Фонд государственных интересов”. Размер уставного капитала компании планируется установить в 100,0 тысяч драмов, который разделен на 100 обычных (обыкновенных) акций номинальной стоимостью в 1000 драмов каждая. Все акции компании принадлежат Республике Армения. Согласно обоснованию, цель создания подобного фонда заключается в поддержке развития экономики Армении, посредством привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Компания посредством полной и комплексной консультации и поддержки будет способствовать увеличению потока инвестиций в Армению, развитию потенциала экономики Армении и внедрению результатов научно-технического развития в разных отраслях экономики, улучшению бизнес-среды в Армении и созданию и совершенствованию благоприятных условий для деятельности бизнес-сектора путем предложения и реализации отраслевых программ.

Правительство приняло соответствующее решение для повышения целенаправленности осуществляемых на основе системы оценки обеспеченности семей программ и для упрощения процесса подачи заявок на них. Таким образом, предлагается получать информацию о кредитной истории централизованным способом из Кредитного бюро, обеспечив вместе с тем письменное согласие гражданина на получение информации, чтобы для подачи заявок на участие в основанных на системе оценки необеспеченности семей программах требовалось как можно меньше справок.

Организованный мэрией Еревана процесс покупки мусоровозов в результате апелляции находится на стадии судопроизводства в суде общей юрисдикции Еревана, и сроки представления вердикта суда не ясны. В Ереване резко ухудшилась санитарная ситуация в результате неправильной организации вывоза мусора, и в связи с этим возникла необходимость в прямом вмешательстве мэрии Еревана, следовательно, приобретение мусоровозов на конкурсной основе из-за сроков приведет к коллапсу санитарной системы. Принимая во внимание тот факт, что из-за нехватки времени невозможно организовать новые процедуры закупок на конкурсной основе, правительство приняло решение, которым предлагается общине Ереван покупать мусоровозы у одного лица в форме закупок. По приглашению главы правительства мэр Еревана Айк Марутян представил детали ситуации с вывозом мусора и проект обсуждаемого на заседании правительства решения.

“Убежден, что вы примете все возможные меры для предотвращения обострения проблемы. Попробуем дать хотя бы промежуточные решения, в том числе другие компании, если они сейчас следят за обсуждениями, могут поддержать мэрию в этой ситуации. Думаю, что будет неплохо, если будет предложена такая помощь. А в глобальном плане, да, мы должны найти радикальные решения”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Решением правительства водному комитету министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении будет выделено 19406,0 тысяч драмов с целью обеспечения скидки в размере 50% на плату за оросительную воду за 2018 год в Мегринском районе Сюникской области.

Правительство приняло соответствующее решение в целях повышения интереса к строительству и реконструкции малых и средних “умных” животноводческих комплексов среди учреждений высшего и среднего профессионального образования в аграрном секторе.

Правительство приняло решение дать отсрочку от обязательной воинской службы с зимнего призыва 2018 года до зимнего призыва 2019 года ряду граждан со значительными достижениями в области спорта. Согласно обоснованию, в 2019 году в Армении пройдет финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет, который является исключительным спортивным событием.