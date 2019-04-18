Конгрессмены США в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян

Находящиеся в Армении конгрессмены США 17 апреля в сопровождении депутатов НС РА, членов группы дружбы Армения – США: Гаянэ Абраамян и Ованеса Ованнисяна посетили Мемориал жертв геноцида армян 1915 года в Цицернакаберде.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, члены комиссии по демократическому партнерству Палаты представителей Конгресса возложили цветы к Вечному огню, почтили молчанием память святых мучеников.

Они побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами, свидетельствующими о первом бедствии 20-го века, осмотрели экспонаты, сделали запись в Книге почетных гостей. Дирекция музея-института преподнесла конгрессменам книги на английском языке о Геноциде армян.