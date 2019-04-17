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Parisien: сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дама достигла €1 млрд


Сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла €1 млрд. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции. Глава ведомства Франк Риестер также объявил в среду на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь полностью уничтожил шпиль собора, часы и большую часть кровли. 

 

 

 

 




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