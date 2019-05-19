«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Была передана обеспокоенность в связи с ситуацией на границе: Владимир Карапетян представил подробности о контакте Пашинян-Алиев
Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю 25-летия установления режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте
Конгресс мексиканского штата Мичоакан принял заявление, в котором признается и осуждается Геноцид армян
Никол Пашинян и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно- китайских отношений
Развивать экономическое взаимодействие, укреплять торговые связи: подробности встречи премьер-министров Армении и Люксембурга
Отношения Армении и Казахстана являются ярким примером дружбы и сотрудничества: Встретились президенты Саркисян и Токаев
Армянские саперы разминировали в Сирии более 25 тыс кв.м. территории
Президент Армении подписал закон об изменении структуры правительства
Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода
Утверждена программа мероприятий по обеспечению реализации плана действий правительства Республики Армения на 2019-2023 годы
Роберт Кочарян вышел из УИУ «Ереван – Кентрон»
Вследствие ракетного обстрела вооруженных террористических группировок в Сирии погиб армянский ребенок
Бежавший из турецкой тюрьмы армянин из Константинополя Севан Нишанян получил гражданство Армении
СМИ: Иран официально приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Китай ответил на повышение американских пошлин
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Макрон учредил культурный фонд на €225 млн для противостояния глобальным медиа- корпорациям
“Евровидение - 2019”: Армения не прошла в финал
Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку