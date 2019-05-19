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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Была передана обеспокоенность в связи с ситуацией на границе: Владимир Карапетян представил подробности о контакте Пашинян-Алиев

 

 

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю 25-летия установления режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте

 

 

Конгресс мексиканского штата Мичоакан принял заявление, в котором признается и осуждается Геноцид армян

 

 

Никол Пашинян и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно- китайских отношений

 

 

Развивать экономическое взаимодействие, укреплять торговые связи: подробности встречи премьер-министров Армении и Люксембурга

 

 

Отношения Армении и Казахстана являются ярким примером дружбы и сотрудничества: Встретились президенты Саркисян и Токаев

 

 

Армянские саперы разминировали в Сирии более 25 тыс кв.м. территории

 

 

Президент Армении подписал закон об изменении структуры правительства

 

 

Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода

 

 

Утверждена программа мероприятий по обеспечению реализации плана действий правительства Республики Армения на 2019-2023 годы

 

 

Роберт Кочарян вышел из УИУ «Ереван – Кентрон»

 

 

Вследствие ракетного обстрела вооруженных террористических группировок в Сирии погиб армянский ребенок

 

 

Бежавший из турецкой тюрьмы армянин из Константинополя Севан Нишанян получил гражданство Армении

 

 

СМИ: Иран официально приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

 

 

Китай ответил на повышение американских пошлин

 

 

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

 

 

Макрон учредил культурный фонд на €225 млн для противостояния глобальным медиа- корпорациям

 

 

Евровидение - 2019”: Армения не прошла в финал

 

 

Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку

 




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